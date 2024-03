Xbox Partner Preview | tutti gli annunci | i giochi ed i trailer del 6 Marzo 2024

(Di mercoledì 6 marzo 2024) In questi minuti è terminato il secondo, un evento che ha visto presenti tantipubblicati da EA, Square Enix, Sega e tanti altri ancora. Qui di seguito sono presentii 14ed iche hanno contraddistinto l’evento di 30 minuti organizzato in questa giornata del 6(grazie adWire): Final Fantasy 14 Final Fantasy XIV Online è in arrive il 21suSeries XS, con la Starter Edition che sarà disponibile gratuitamente suGame Pass Ultimate dal 21al 19 Aprile. Kunitsu-Gami: Path of the Goddess Capcom ha offerto ...

