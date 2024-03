Xbox | la nuova Operation di Halo Infinite | Cyber Showdown III

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di mercoledì 6 marzo 2024) (Adnkronos) –ha recentemente annunciato il lancio delladi, denominataIII. L’aggiornamento introduce un Passgratuito di 20 livelli, arricchito da una serie di update che promettono di arricchire l’esperienza di gioco per i fan della storica saga. Al centro dell’attenzione troviamo la “viral machine” diIII, che propone una versione oscura epunk dell’iconica armatura CHIMERA. La rivisitazione non è solo estetica, ma introduce anche un nuovo livello di personalizzazione per i giocatori. Il Pass, completamente gratuito, offre venti livelli di ricompense, tra cui divise, stemmi per le armi e ...