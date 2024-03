Xabi Alonso | quanto costa strapparlo al Bayer Leverkusen | tutti i club sulle sue tracce

(Di mercoledì 6 marzo 2024) A dieci giornate dalla conclusione della Bundesliga,si ritrova in testa alla classifica con 10 punti di vantaggio suln Monaco,...

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: La leggenda del Liverpool Xabi Alonso è pronta a scegliere il Bayern Monaco al posto dei Merseysiders, in un duro ... (justcalcio)

Vola in Bundesliga il Leverkusen, che esce da Colonia con 3 punti preziosissimi e allunga ulteriormente sul Bayern Monaco, mantenendo l’imbattibilità ... (infobetting)

Pronostico Qarabag-Bayer Leverkusen: match da Multigol per Xabi Alonso: Il Pronostico Qarabag-Bayer Leverkusen quote accende i riflettori sulla gara d'andata degli ottavi di finale di Europa League.gazzetta

Qarabag-Bayer Leverkusen, Europa League: diretta tv, probabili formazioni, pronostici: Qarabag-Bayer Leverkusen è un ottavo di finale di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostici.ilveggente

Leverkusen, la squadra di Alonso sogna in grande: Il Leverkusen sogna in grande Dopo una stagione esaltante il Bayer Leverkusen medita il doppio colpo. Il primato in Bundesliga fa da traino all'avventura ...calciostyle