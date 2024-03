WWE | Ritorno di una lungodegente a NXT Roadblock | era assente da quasi un anno

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Sol Ruca ha effettuato il suoin WWE, a NXT, ieri notte, costando l’incontro a Blair Davenport, sconfitta da Fallon Henley dopo l’intervento della rientrante lottatrice, che ha colpito la Blair con un DDT fuori dal ring non visto dall’arbitro. L’ex NXT Tag-Team Champion ha quindi solamente dovuto schienare la rivale, prima di festeggiare sulla rampa con la “nuova” partner,dallo scorso aprile. .@SolRucaWWE is BACK #NXTpic.twitter.com/KGnjWZxj9T— WWE NXT (@WWENXT) March 6, 2024 Dopo la rottura del crociato durante un live event della scorsa primavera, dunque, Sol Ruca ha ricevuto l’ok dei medici e ha finalmente fattoa NXT, instaurando questa partnership con Fallon Henley. Dove potrarrivare le due? Quali ...

