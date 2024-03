WWE | Indetto un torneo per gli sfidanti ai titoli di coppia di NXT

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 6 marzo 2024) La WWE ha lasciato trapelare sui suoi social che avrà luogo untag team ad NXT. I vincitori avranno la possibilità di affrontare Baron Corbin e Bron Breakker per le cinture della divisione, da poco in loro possesso. A sancire l’ufficialità di questa decisione ci ha pensato Ava Raine, attualmente in carica come General Manager del brand giallo-nero, che ha inoltre annunciato che le prossime tre settimane dello show saranno quasi interamente impiegate per tale competizione. Tutti contro tutti Nel video diffuso sui canali social si possono notare alcune delle coppie coinvolte nell’iniziativa, impegnate a visionare il cartellone che reca i match di cui saranno protagoniste le varie squadre. Le contese già annunciate sono le seguenti: LWO vs OTM, Axiom e Frazer contro No Quarter Catch Crew e Walker e Ledger opposti al duo Anderson\Gallows. Gli attuali ...