WWE | Calano gli ascolti di Raw | No The Rock No Party…

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Arrivano i dati di ascolto dell’ultimo episodio di Raw, redatti come sempre da Wrestlenomics. In leggero calo rispetto a sette giorni prima, con l’ultimo episodio dello show rosso WWE che si è fermato a “soli” 1.649.000 di spettatori, contro i 1.738.000 della settimana precedente. 0.54 (contro 0.57) nel key demo anche se, nonostante tutto, Raw è rimasto al #1 nei programmi televisivi del lunedì, con tutti gli show che hanno dunque perso spettatori rispetto alla settimana precedente. Anche se, permetteteci la digressione e la polemica divertente, si potrebbe indicare il tutto con un semplice slogan, ovvero No TheNo Party. TV RATINGS ARE INWWE Raw last night on USA Network Wrestlenomics (@wrestlenomics) March 6, 2024