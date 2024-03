Windsor a pezzi? Indiscrezioni | la mossa a sorpresa di Harry | altro terremoto in UK?

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Da Lady Macbeth a Lady Meghan. Ed ecco. Oggi chepare voglia tornare a casa sua, a Londra, ecco che il bel principe ha tutta l'aria d'un ranocchio. O, come dire, d'una rana che si porta appresso il suo fascinoso scorpione. Perché Lady Meghan, manco a dirlo, è la principessa che punge. Colei che è incapace di starsene zitta, ferma, buona, come protocollo imporrebbe. La moglie che è sempre fuori posto, l'americana della situazione sempre a un passo dall'agitare la coda e andare giù – lei con lui, lui con lei – come la rana con lo scorpione. Ed è l'eterna storia della dark lady o, meglio, della dark wife. E quindi della vita che ti scegli, della donna che ti sposi. Della “diletta” che ti distoglie da casa tua. E sarà per il padre, vecchio e malato, o sarà forse per il fratello che – memore delle marachelle – saprà chiudere un occhio, anzi due. Sarà insomma tutto un ...