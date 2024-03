Windows 11 dice addio alle app Android | dal 2025 termina il supporto

Brutte notizie per chi usa con frequenza i propri dispositivi Windows 11 per accedere alle applicazioni Android . Ecco tutti i dettagli L'articolo Microsoft ... (tuttoandroid)

Mossa a sorpresa di Microsoft: Windows 11 dice addio alle app Android: Il sottosistema Android per Windows 11 non potrà più essere installato su Windows 11: Microsoft dice addio alle app mobile ...gizchina

A che diavolo servono i computer quantistici Non lo sa nemmeno Google, premio di 5 milioni in palio: Nella speranza di trovare un'utilità reale ai computer quantistici, Google ha dato il via a un concorso che mette in palio 5 milioni di dollari.tomshw

Microsoft vuole rimuovere l’utilizzo dei cookies di terze parti da Edge: Dopo aver detto no a Google per la sostituzione Microsoft tenta la strada dell’eliminazione dei cookies di terze parti dal suo browser Edge.windowsblogitalia