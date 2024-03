Walcor è marchio storico d’Italia | dagli “sgranfignòn” dell’ex calciatore alle uova di cioccolato griffate

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Cremona, 6 marzo 2024 –, storica azienda dolciaria cremonese nata giusto 70 anni fa, aderisce all’Associazione Marchi storici. Lo fa a braccetto con un’altro brand fra i più noti nell’ambito della cioccolateria tricolore, Pernigotti. Le due imprese, infatti, sono entrambe sotto il controllo di JP Morgan. La storia, che ancora oggi ha sede a Pozzaglio e Uniti, nel Cremonese, è nata nel 1954. Fu fondata da Walter Corsanini, ex. Appese le scarpe al chiodo, dopo aver giocato anche con la maglia della Roma, decise di entrare nel mondo dell’imprenditoria, dando vita a unoggi conosciuto in tutto il mondo. Partì aprendo un piccolo laboratorio in via Marmolada, a Cremona: qui vengono prodotti, da subito, gli, tipici cioccolatini rotondi ...