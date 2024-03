“Vorrei incontrare Totti” | il pupone realizza il sogno del fan | FOTO

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Ad Anzioto ilspeciale di un fan di Francesco: ecco chi ha incontrato il leggendario capitano della Roma. Francescoesaudisce ildi un fan ad Anzio (profilo ufficiale Instagram di Francesco) – Ilcorrieredellacitta.comUnsi èto ad Anzio per un giovane atleta paralimpico. Il ragazzo, infatti, è riuscito auno dei suoi beniamini in giro per la famosa località balneare laziale: niente poco di meno che Francesco. Il giovane, virtuoso atleta nelle discipline dell’atletica leggera e il nuoto, ha subito voluto incontrarlo e stringergli la mano, con l’ex capitano giallorosso che si trovava in un noto ristorante della zona. Un ...