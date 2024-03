Volley Serie C | la Robur cede al Follonica Le ragazze di Ramori sono sempre ultime

(Di mercoledì 6 marzo 2024)MASSA 0MASSA: Ferrara, Fusani B., Fusani G., Gallina, Giulianelli, Kice, Lazzoni, Magnani, Margjoni, Pucci, Seni, Tazzini, Tomaino, Tornaboni. All.. PALLAVOLO: Arzilli, Betti, Carnesecchi, Fontana, Francardi, Iodice, Loguercio, Mazzei, Rossi, Saladino, Sobol, Tocci, Vaccaro. All. D’Auge. Arbitro: Carlos Viti. Parziali: 23-25, 18-25, 18-25. MASSA – Non riesce a staccarsi dallo scomodo ultimo posto in classifica laMassa, ancora battuta nel campionato femminile diC. Ledi Massimonella 16ª giornata hanno perso la sfida contro la terz’ultima del girone. Buono l’approccio delle atlete massesi che sigiocate alla pari il primo set, perdendolo ...

