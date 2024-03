Volley femminile | cancellati i Playoff Challenge | come funziona per la qualificazione

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Una decisione importante è arrivata. Dopo il confronto che c’è stato con la Federazione Italiana Pallavolo, la Lega Pallavolo Serie Aha stabilito l’annullamento dei. Questo cosa comporta? La quinta squadra nella classifica alla fine del campionato di Serie A1, secondo quanto previsto dai criteri contenuti nelle Norme Campionati, accederà direttamente alla CEVCup 2024-2025. In questo modo, le compagini che avrebbero dovuto prende parte aigiocheranno invece, su base volontaria anche in considerazione delle convocazioni per la Nazionale, un torneo che darà la possibilità alla società che riuscirà a imporsi di organizzare a settembre la WEVZA Cup, che la stessa FIPAV supporterà. Di seguito le dichiarazioni del presidente della Lega ...