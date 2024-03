Voglio fare il pastore

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Da grande ! Potrebbe essere questo il nuovo trend per chi vive in campagna, lontano dalle grandi città, e non vede (al momento) un possibile futuro nella sua terra. Sì perché non tutti i giovani hanno la smania di trasferirsi nelle grandi città a lavorare, chiusi in uno studio e a litigare con il traffico sin dalle prime ore del mattino. Secondo l’indagine sulle aree interne “Giovani Dentro”, promossa dall’associazione Riabitare l’Italia con il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (Crea) e altri partner, il 67 per cento dei giovani dai 18 ai 39 anni vorrebbe rimanere nel territorio in cui vive. E il 94 per cento degli intervistati vede un motivo valido per considerare il lavoro agricolo e la pastorizia come un possibile sbocco lavorativo. Da ciò è evidente che quello che manca spesso a chi vuole rimanere o spostarsi in provincia per cambiare vita ...