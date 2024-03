“Vogliamo salari decenti” | sciopero all’interscambio merci vicino a Malpensa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 6 marzo 2024) In agitazione i lavoratori al grande centro di interscambioHupac a Busto Arsizio, ieri mattina alle cinque hanno iniziato loproclamato dal sindacato di base Cub Trasporti Linate-che proseguirà anche oggi. I dipendenti rivendicano il miglioramento delle condizioni di lavoro e chiedono il rispetto di accordi e obblighi già ampiamente riconosciuti. Tra i punti, la questione del lavaggio dei dispositivi di protezione individuale (Dpi). In un comunicato diffuso ieri, scrive Cub Trasporti: "La direzione Hupac di Busto Arsizio cerca di eludere un obbligo ormai riconosciuto da diverse sentenze. Siglando un accordo con le sole organizzazioni sindacali confederali, mette in atto un meccanismo che nei fatti porterà parecchi lavoratori a continuare il lavaggio dei Dpi a proprie spese. Inoltre riconosce una minima parte ...