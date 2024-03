Vittoria e soldi regalati | dopo aria di Maria Beatrice scoppia la tempesta a L' Eredità

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 6 marzo 2024) A L'un nuovo caso. Nella puntata andata in onda questa sera, mercoledì 6 marzo, a trionfare è stata la concorrente Mche ha avuto la meglio sia nella sfida del triello che nel faccia a faccia contro il suo avversario nella sfida dei 100 secondi. Laè arrivata alla ghigliottina. Partendo dalle cinque parole indizio, ‘casa', ‘qualità', ‘massa', ‘filo' e ‘fritta', la campionessa de L'il canonico "minuto per pensare", ha scritto sul suo cartellino la parola vincente che "". Peccato però che laè stata davvero esigua e che Mabbia portato a casa davvero un gruzzoletto esiguo. Infatti ha vinto solo 5.000 euro. E così su X in tanti ...