Virtus in campo contro L’Olympiacos | Toko Shengelia torna tra i convocabili

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Bologna, 6 marzo 2024 – Sfida non decisiva, ma fondamentale per laBologna. Alle 21 al Peace And Friendship Stadium, la formazione di Luca Banchi si gioca una fetta importante del proprio futuro affronta i padroni di casa dell'Olympiacos Pireo. La buona notizia in casa bianconera è il ritorno a disposizione, dopo la scaviglia nel match della settimana scorsa con Valencia, di. L’ala georgiana, assoluto protagonista di questo ottimo avvio di stagione delle V Nere,tra ie quindi a disposizione di coach Banchi. Le condizioni di, partito con il resto della squadra, saranno ovviamente rivalutate alla vigilia del match, ma già averlo in organico è un’eccellente notizia per i bianconeri. “Siamo alla vigilia di un ciclo di gare importantissime ...