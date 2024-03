“Vieni a vedere l’ex Civis” | a Roma la manifestazione del mondo dello spettacolo contro lo smantellamento dello spazio culturale Diretta

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Si mobilita ildella cultura aper il rischio di chiusura degli spazi della palazzina Ex-, che ospita L’Officina Pasolini. Oggi Daniele Silvestri, Anna Foglietta, Rocco Papaleo, Edoardo Leo, Neri Marcorè, Marisa Laurito, Michela Andreozzi, Luca Barbarossa, Massimiliano Bruno, Carlotta Natoli, Peppe Servillo, Giovanni Truppi, Margherita Vicario, Gino Castaldo, Diane Fleri, Susy Laude, Mirkoeilcane, Lidia Vitale sono alcuni degli artisti del comitato Salviamo Ex-e teatro Eduardo De Filippo che accoglieranno e guideranno le persone che accorreranno negli spazi del, dal pomeriggio fino a tarda sera. Gli speciali ciceroni incontreranno la cittadinanza e la guideranno all’interno della struttura per far conoscere più da vicino questa realtà. La giornata inizia ...