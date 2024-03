Viene aggredito dal branco rivale in strada a Rogoredo e finisce in coma | arrestati cinque uomini

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Gli agenti di polizia hanno portato all'arresto dipersone ritenute responsabili dell'aggressione a un 38enne finito in: i fatti risalgono al 29 marzo 2023 in via Monte Cengio e via Monte Palombino, nel cuore del quartierea Milano.

È bastato un rimprovero per far scattare la furia di un 15enne che all’uscita da scuola, nel parcheggio dell’istituto alberghiero “Elsa Morante” a Crispiano , ... (ildifforme)

importanti novità quelle che arrivano dal mondo della Scuola , soprattutto nel caso in cui un prof essore venisse aggredito : scattano le immediate multe In ... (cityrumors)

Anziana non dà l'elemosina a un uomo e Viene picchiata con una stampella: Il suo volto si è trasformato letteralmente in una maschera. Entrambi gli occhi e la parte superiore del naso violacei, con la sottile pelle segnata dal tempo che evidenzia ancor di più il sangue dell ...milanotoday