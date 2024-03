(Di mercoledì 6 marzo 2024) Immaginavamo di venir accolti da un concerto convulso di ruspe ed escavatrici. D’altronde le premesse c’erano, perché imboccando il viale Puccini – giù, verso il lago – abbiamo incontrato subito uno squadrone di oltre dieci operai della ditta Ceragioli che danzavano frenetici, sotto un sole quasi primaverile, per proseguire nell’opera di rifacimento dei marciapiedi e recuperare il tempo che le giornate di pioggia hanno rubato al cronoprogramma dei lavori. Invece ieri, superata la chiesina di San Marco, abbiamo udito soltanto il canto di una folaga solitaria. Come l’operaio impegnato nel grandesulPuccini, aperto lo scorso 4 settembre. Il cartello è ancora lì, ancorato sulle transenne all’ingresso. Annuncia per il 23 marzo la fine dei lavori sulla terrazza affacciata sul Massaciuccoli che incantò il maestro Giacomo Puccini (che ...

L’industria alimentare italiana è un’eccellenza riconosciuta in tutto il mondo e per riuscire a mantenere questo primato le produzioni devono avvalersi di ... (laprimapagina)

Viaggio nel cantiere. Più che Belvedere siamo nel “belcaos“. È corsa... per il Giro: L’opera doveva essere pronta il 23 marzo ma è tutto sottosopra. La partenza della tappa è in programma il prossimo 9 maggio.lanazione

ANSA - Sospiro di sollievo per il Napoli: sfuma il Viaggio in USA di Osimhen, il motivo: Ultime notizie SSC Napoli - Victor Osimhen non ha saltato l'allenamento di gruppo di oggi a causa di un infortunio, ma solo per un fastidio che ha spinto lo staff a fargli svolgere allenamento semplic ...msn

Volley, la Igor prova a fare lo sgambetto alla Imoco: Nel turno infrasettimanale le azzurre impegnate sul terreno della capolista per cercare di crescere ancora. Il ritorno di coach Bernardi al “Pala Verde” e i complimenti a Novara del tecnico di casa Sa ...lavocedinovara