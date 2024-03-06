Viabilità Roma Regione Lazio del 06-03-2024 ore 20:30 (Di mercoledì 6 marzo 2024) UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio CODE SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA TRA Roma FIUMICINO E PONTINA. IN INTERNA CODE TRA NOMENTANA E A24 CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA PORTONACCIO E RACCORDO VERSO QUEST’ULTIMO CODE SULLA CASILINA TRA BORGHETTO E RACCORDO E SULLA CASSIA TRA LA STORTA E TOMBA DI NERONE IN ENTRAMBI I CASI NELLE DUE DIREZIONI CODE SULLA COLOMBO TRA VITINIA E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA LE ALTRE NOTIZIE È IN PROGRAMMA PER VENERDÌ 8 MARZO LO SCIOPERO NAZIONALE DEL PERSONALE DEL GRUPPO FERROVIE DELLO STATO DA MEZZANOTTE E FINO ALLE ORE 21.00. I TRENI POSSONO SUBIRE VARIAZIONI O CANCELLazioNI SONO ASSICURATE LE FASCE DI GARANZIA DALLE ORE 06.00 ALLE 09.00 E DALLE 18.00 ALLE 21.00 INFINE, DOMANI GIOVEDÌ 7, SU RICHIESTA DEL COMUNE DI VENTOTENE LA ...Leggi tutta la notizia su romadailynews
Viabilità, in arrivo dalla regione 900 mila euro per due interventi sulla rete dell'Astral
Viabilità DEL 6 MARZO 2024 ORE 19.35 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULL’A1 ... (romadailynews)
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