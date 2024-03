Viabilità Roma Regione Lazio del 06-03-2024 ore 20 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 6 marzo 2024) UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACODE SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA TRAFIUMICINO E PONTINA. IN INTERNA CODE TRA NOMENTANA E A24 CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA PORTONACCIO E RACCORDO VERSO QUEST’ULTIMO CODE SULLA CASILINA TRA BORGHETTO E RACCORDO E SULLA CASSIA TRA LA STORTA E TOMBA DI NERONE IN ENTRAMBI I CASI NELLE DUE DIREZIONI CODE SULLA COLOMBO TRA VITINIA E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA LE ALTRE NOTIZIE È IN PROGRAMMA PER VENERDÌ 8 MARZO LO SCIOPERO NAZIONALE DEL PERSONALE DEL GRUPPO FERROVIE DELLO STATO DA MEZZANOTTE E FINO ALLE ORE 21.00. I TRENI POSSONO SUBIRE VARIAZIONI O CANCELNI SONO ASSICURATE LE FASCE DI GARANZIA DALLE ORE 06.00 ALLE 09.00 E DALLE 18.00 ALLE 21.00 INFINE, DOMANI GIOVEDÌ 7, SU RICHIESTA DEL COMUNE DI VENTOTENE LA ...