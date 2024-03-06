Viabilità Roma Regione Lazio del 06-03-2024 ore 19:45 (Di mercoledì 6 marzo 2024) Viabilità DEL 6 MARZO 2024 ORE 19.35 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULL’A1 FIRENZE Roma INCIDENTE AL KM 529+500 TRA BIVIO A1 DIRAMAZIONE Roma NORD E PONZANO RomaNO DIREZIONE FIRENZE PRESTARE ATTENZIONE CODE SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA TRA Roma FIUMICINO E ANAGNINA. IN INTERNA CODE ALTEZZA LABARO E TRA NOMENTANA E A24 ANCHE PER INCIDENTE CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA PORTONACCIO E RACCORDO VERSO QUEST’ULTIMO CODE SULL’A91 Roma FIUMICINO DALLA COLOMBO ALL’ANSA DEL TEVERE CODE SULLA CASILINA TRA BORGHETTO E RACCORDO E SULLA CASSIA TRA LA STORTA E TOMBA DI NERONE CODE SULLA TIBURTINA TRA RACCORDO E TIVOLI TERME IN ENTRAMBI I CASI NELLE DUE ...Leggi tutta la notizia su romadailynews
Viabilità, in arrivo dalla regione 900 mila euro per due interventi sulla rete dell'Astral
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