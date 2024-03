Viabilità Roma Regione Lazio del 06-03-2024 ore 19 | 15

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 6 marzo 2024)DEL 6 MARZOORE 19.05 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACODE SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA TRAFIUMICINO E ANAGNINA. IN INTERNA CODE ALTEZZA LABARO E TRA NOMENTANA E A24 ANCHE PER INCIDENTE CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA PORTONACCIO E RACCORDO VERSO QUEST’ULTIMO CODE SULL’A91FIUMICINO DALLA COLOMBO ALL’ANSA DEL TEVERE CODE SULLA CASILINA TRA BORGHETTO E RACCORDO E SULLA CASSIA TRA LA STORTA E TOMBA DI NERONE CODE SULLA TIBURTINA TRA RACCORDO E TIVOLI TERME IN ENTRAMBI I CASI NELLE DUE DIREZIONI CODE SULLA COLOMBO TRA VITINIA E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE Servizio fornito da Astral