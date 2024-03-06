Viabilità Roma Regione Lazio del 06-03-2024 ore 18:15 (Di mercoledì 6 marzo 2024) Viabilità DEL 6 MARZO 2024 ORE 18.05 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio CODE SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA TRA Roma FIUMICINO E ANAGNINA. IN INTERNA CODE ALTEZZA LABARO E TRA NOMENTANA E A24 ANCHE PER INCIDENTE CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA PORTONACCIO E RACCORDO VERSO QUEST’ULTIMO CODE SULL’A91 Roma FIUMICINO DALLA COLOMBO ALL’ANSA DEL TEVERE CODE SULLA CASILINA TRA BORGHETTO E RACCORDO E SULLA CASSIA TRA LA STORTA E TOMBA DI NERONE CODE SULLA TIBURTINA TRA RACCORDO E TIVOLI TERME IN ENTRAMBI I CASI NELLE DUE DIREZIONI CODE SULLA COLOMBO TRA VITINIA E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE Servizio fornito da AstralLeggi tutta la notizia su romadailynews
APPROVATO IL PIANO PER MIGLIORARE LA VIABILITÀ NELLA REGIONE LAZIO
Viabilità DEL 6 MARZO 2024 ORE 16.20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio CODE SUL ... (romadailynews)
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