Viabilità Roma Regione Lazio del 06-03-2024 ore 17:45 (Di mercoledì 6 marzo 2024) Viabilità DEL 6 MARZO 2024 ORE 16.20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio CODE SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA TRA Roma FIUMICINO E ANAGNINA. IN INTERNA TRA NOMENTANA E A24 CODE SULLA CASILINA TRA BORGHETTO E RACCORDO E SULLA CASSIA TRA LA STORTA E TOMBA DI NERONE IN ENTRAMBI I CASI NELLE DUE DIREZIONI CODE SULLA COLOMBO TRA VITINIA E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA PRESTARE ATTENZIONE ALLE CONDIZIONI METEO SULLA NOSTRA Regione SULL’A12 Roma TARQUINIA VENTO FORTE TRA L’A91 Roma FIUMICINO E CIVITAVECCHIA PORTO SULL’ A1 MILANO NAPOLI PIOGGIA TRA CHIUSI E BIVIO DIRAMAZIONE RomaNORD INOLTRE, ATTIVI MEZZI SPARGISALE DI ASTRALSPA PER POSSIBILI FORTI NEVICATE SUI TRATTI ...Leggi tutta la notizia su romadailynews
APPROVATO IL PIANO PER MIGLIORARE LA VIABILITÀ NELLA REGIONE LAZIO
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Viabilità DEL 6 MARZO 2024 ORE 15.20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA ... (romadailynews)
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