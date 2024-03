Viabilità Roma Regione Lazio del 06-03-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 6 marzo 2024)DEL 6 MARZOORE 15.20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA CASSIA CODE PER #INCIDENTE ALTEZZA CAMPAGNANO DIREZIONECODE SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA TRA PONTINA E ANAGNINA PRESTARE ATTENZIONE ALLE CONDIZIONI METEO SULLA NOSTRASULL’A12TARQUINIA VENTO FORTE TRA L’A91FIUMICINO E CIVITAVECCHIA PORTO INOLTRE, ATTIVI MEZZI SPARGISALE DI ASTRALSPA PER POSSIBILI FORTI NEVICATE SUI TRATTI CON MAGGIORE ALTITUDINE IN PARTICOLARE DELLE: SR411DIR CAMPOCATINO, SP128 CAMPO STAFFI E SP30 FILETTINO CAPISTRELLO ORA IL TRASPORTO MARITTIMOMAR INFORMA CHE OGGI A CAUSA DEL MALTEMPO SONO CANCELLATE LA CORSA NAVE FORMIA-PONZA ...