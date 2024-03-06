Viabilità Roma Regione Lazio del 06-03-2024 ore 12:30 (Di mercoledì 6 marzo 2024) Viabilità DEL 6 MARZO 2024 ORE 12.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio INCIDENTE SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD TRA SETTEBAGNI E CASTELNUOVO DI PORTO, IN DIREZIONE NORD, AL MOMENTO NON CI SONO RIPERCUSSIONI SULLA Viabilità SUL RACCORDO ANULARE SI RALLENTA PER TRAFFICO TRA LE USCITE NOMENTANA E A24 E TRA OSTIENSE E Roma-FIUMICINO LE ALTRE NOTIZIE È IN PROGRAMMA PER VENERDì 8 MARZO LO SCIOPERO NAZIONALE DEL PERSONALE DEL GRUPPO FERROVIE DELLO STATO DA MEZZANOTTE E FINO ALLE ORE 21.00. I TRENI POSSONO SUBIRE VARIAZIONI O CANCELLazioNI SONO ASSICURATE LE FASCE DI GARANZIA DALLE ORE 06.00 ALLE 09.00 E DALLE 18.00 ALLE 21.00 INFINE, IL TRASPORTO MARITTIMO LazioMAR ...Leggi tutta la notizia su romadailynews
APPROVATO IL PIANO PER MIGLIORARE LA VIABILITÀ NELLA REGIONE LAZIO
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