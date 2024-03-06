Viabilità Roma Regione Lazio del 06-03-2024 ore 11:30 (Di mercoledì 6 marzo 2024) Viabilità DEL 6 MARZO 2024 ORE 10.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio ANCORA QUALCHE CRITICITà SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO MA VEDIAMO NELLO SPECIFICO PERMANGONO LE CODE SU VIA SALARIA PER LAVORI, TRA TENUTA SANTA COLOMBA E IL BIVIO PER SETTEBAGNI, NELLE DUE DIREZIONI SUL RACCORDO ANULARE SI RALLENTA IN INTERNA PER TRAFFICO TRA LE USCITE DIRAMAZIONE Roma SUD E ARDEATINA A SEGUIRE TRA OSTIENSE E Roma-FIUMICINO SITUAZIONE ANALOGA IN ESTERNA, TRAFFICO RALLENTATO, TRA ARDEATINA E APPIA SI RALLENTA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO DA TOGLIATTI AL BIVIOPER LA TANGENZIALE EST, VEROS IL CENTRO USCIAMO DA Roma SULLA REGIONALE DI FIUGGI RISOLTO L’INCIDENTE LA ...Leggi tutta la notizia su romadailynews
APPROVATO IL PIANO PER MIGLIORARE LA VIABILITÀ NELLA REGIONE LAZIO
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