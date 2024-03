Viabilità Roma Regione Lazio del 06-03-2024 ore 11 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 6 marzo 2024)DEL 6 MARZOORE 10.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAANCORA QUALCHE CRITICITà SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO MA VEDIAMO NELLO SPECIFICO PERMANGONO LE CODE SU VIA SALARIA PER LAVORI, TRA TENUTA SANTA COLOMBA E IL BIVIO PER SETTEBAGNI, NELLE DUE DIREZIONI SUL RACCORDO ANULARE SI RALLENTA IN INTERNA PER TRAFFICO TRA LE USCITE DIRAMAZIONESUD E ARDEATINA A SEGUIRE TRA OSTIENSE E-FIUMICINO SITUAZIONE ANALOGA IN ESTERNA, TRAFFICO RALLENTATO, TRA ARDEATINA E APPIA SI RALLENTA SUL TRATTO URBANO DELLA A24-TERAMO DA TOGLIATTI AL BIVIOPER LA TANGENZIALE EST, VEROS IL CENTRO USCIAMO DASULLA REGIONALE DI FIUGGI RISOLTO L’INCIDENTE LA ...