Viabilità Roma Regione Lazio del 06-03-2024 ore 10:30 (Di mercoledì 6 marzo 2024) Viabilità DEL 6 MARZO 2024 ORE 10.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA REGIONALE DI FIUGGI PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA PERMANGONO LE CODE TRA COLLELAVENA E FROSINONE, è ATTIVO IL SENSO UNICO ALTERNATO CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER TRAFFICO IN INTERNA TRA TUSCOLANA E ARDEATINA MIGLIORA LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO SUL TRATTO URBAN, CODE LOCALIZZATE TRA PORTONACCIO E IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO CICOLazioNE SCORREVOLE SULLA Roma-FIUMICINO SULLA VIA SALARIA AUTO IN CODA DA VILLA SPADA FINO ALLA TANGENZIALE EST PER UN INCIDENTE VERIFICATOSI IN TANGENZIALE QUI CODE DA VIA TIBURTINA A VIA SALARIA PER TRAFFICO CODE SULLA VIA FLAMINIA DAL RQCCORD A VIA DI ...Leggi tutta la notizia su romadailynews
Viabilità, in arrivo dalla regione 900 mila euro per due interventi sulla rete dell'Astral
Viabilità DEL 6 MARZO 2024 ORE 09.35 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio DISAGI ... (romadailynews)
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