Viabilità Roma Regione Lazio del 06-03-2024 ore 10 | 30

(Di mercoledì 6 marzo 2024)DEL 6 MARZOORE 10.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA REGIONALE DI FIUGGI PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA PERMANGONO LE CODE TRA COLLELAVENA E FROSINONE, è ATTIVO IL SENSO UNICO ALTERNATO CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER TRAFFICO IN INTERNA TRA TUSCOLANA E ARDEATINA MIGLIORA LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO SUL TRATTO URBAN, CODE LOCALIZZATE TRA PORTONACCIO E IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO CICONE SCORREVOLE SULLA-FIUMICINO SULLA VIA SALARIA AUTO IN CODA DA VILLA SPADA FINO ALLA TANGENZIALE EST PER UN INCIDENTE VERIFICATOSI IN TANGENZIALE QUI CODE DA VIA TIBURTINA A VIA SALARIA PER TRAFFICO CODE SULLA VIA FLAMINIA DAL RQCCORD A VIA DI ...