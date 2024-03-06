Viabilità Roma Regione Lazio del 06-03-2024 ore 09:45 (Di mercoledì 6 marzo 2024) Viabilità DEL 6 MARZO 2024 ORE 09.35 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio DISAGI SULLA SALARIA PER LAVORI INCOLONNAMENTI DA FONTE DI PAPA AL BIVIO PER SETTEBAGNI, IN DIREZIONE Roma SEMPRE SULLA VIA SALARIA AUTO IN CODA DA VILLA SPADA FINO ALLA TANGENZIALE EST PER UN INCIDENTE VERIFICATOSI IN TANGENZIALE QUI CODE DA VIA TIBURTINA A VIA SALARIA PER TRAFFICO CODE SULLA VIA FLAMINIA DAL RQCCORD A VIA DI GROTTAROSSA, IN DIREZIONE CENTRO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE IN DIMINUZIONE DA FIORENTINI AL BIVIOPER TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO CIMINUITE LE CODE ANCHE SULLA Roma-FIUMICINO, ORA LOCALIZZATE DA ANSA DEL TEVERE A VIA DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA ...Leggi tutta la notizia su romadailynews
APPROVATO IL PIANO PER MIGLIORARE LA VIABILITÀ NELLA REGIONE LAZIO
Viabilità DEL 6 MARZO 2024 ORE 08.30 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio PARTIAMO ... (romadailynews)
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