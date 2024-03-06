Viabilità Roma Regione Lazio del 06-03-2024 ore 09:15 (Di mercoledì 6 marzo 2024) Viabilità DEL 6 MARZO 2024 ORE 08.30 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO INTENSO CODE A TRATTI IN INTERNA TRA LE USCITE FLAMINIA E TIBURTINA E TRA CASILINA E APPIA IN ESTERNA CODE ALL’ALTEZZA DELLE USCITE CASIA VEIENTANA E AURELIA POI CODE A TRATTI DALLA Roma-FIUMICINO ALL’APPIA E DALLA PRENESTINA ALLA TIBURTINA AUTO IN CODA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA TOGLIATTI AL BIVIOPER LA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO E IN USCITA DA TOGLIATTI AL RCCORDO SITUAZIONE INVARIATA SULLA Roma-FIUMICINO CODE A TRATTI DAL RACCORDO A VIA DELLA MAGLIANA, VERSO L’EUR DISAGI SULLA ALARIA PER LAVORI INCOLONNAMENTU DA FONTE DI PAPA AL BIVIO PER SETTEBAGNI, IN DIREIZONE ...Leggi tutta la notizia su romadailynews
APPROVATO IL PIANO PER MIGLIORARE LA VIABILITÀ NELLA REGIONE LAZIO
Viabilità DEL 6 MARZO 2024 ORE 08.30 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO IN ... (romadailynews)
Viabilità DEL 6 MARZO 2024 ORE 07.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO ... (romadailynews)
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