Viabilità Roma Regione Lazio del 06-03-2024 ore 08:45 (Di mercoledì 6 marzo 2024) Viabilità DEL 6 MARZO 2024 ORE 08.30 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO IN ULTERIORE AUMENTO SUL RACCORDO ANULARE CODE IN INTERNA TRA LE USCITE BUFALOTTA E TIBURTINA E TRA CASILINA E APPIA IN ESTERNA CODE TRA BOCCEA E PESCACCIO A SEGUIRE TRA Roma-FIUMICINO E OSTIENSE POI CODE A TRATTI DALL’ARDEATINA ALLA DIRAMAZIONE Roma SUD CODE A TRATTI SULLA Roma-FIUMICINO DAL RACCORDO A VIA DELLA MAGLIANA, VERSO L’EUR SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RISOLTO L’INCIDENTE TRA IL RACCORDO E TOR CERVARA, CIRCOLazioNE SCORREVOLE PROSEGUIAMO LUNGO IL TRATTO URBANO CODE QUI PER TRAFFICO INTENSO TRA TOR CERVARA E IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, NEI DUE CASI VERSO IL CENTRO CI SPOSTIAMO SULLA ...Leggi tutta la notizia su romadailynews
APPROVATO IL PIANO PER MIGLIORARE LA VIABILITÀ NELLA REGIONE LAZIO
Viabilità DEL 6 MARZO 2024 ORE 07.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO ... (romadailynews)
Viabilità DEL 6 MARZO 2024 ORE 07.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO ... (romadailynews)
Viabilità DEL 5 MARZO 2024 ORE 16:20 MARCO CILUFFO UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN APERTURA ... (romadailynews)
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