Viabilità Roma Regione Lazio del 06-03-2024 ore 07:30 (Di mercoledì 6 marzo 2024) Viabilità DEL 6 MARZO 2024 ORE 07.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO COME DI CONSUETO NEL PRIME ORE DEL MATTINO A COMPLICARE LA SITUAZIONE ANCHE DUE INCIDENTI IL PRIMO IN A1 SULLA DIRETTRICE FIRENZE-Roma TRA PONZANO RomaNO E MAGLIANO SABINA IN DIREZIONE FIRENZE L’ALTRO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA IL RACCORDO E TOR CERVARA POI CODE PER TRAFFICO FINO ALLA TANGENZIALE EST, NEI DUE CASI IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE PRIME CODE SUL RACCORDO ANULARE DI Roma IN INTERNA TRA LE USCITE DIRAMAZIONE SUD E APPIA CODE SULLA CASSIA DALLA STORTA ALLA GIUSTINIANA SULLA FLAMINIA CODE DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI E SALARIA E DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE, TUTTO IN DIREZIONE ...Leggi tutta la notizia su romadailynews
APPROVATO IL PIANO PER MIGLIORARE LA VIABILITÀ NELLA REGIONE LAZIO
Viabilità DEL 5 MARZO 2024 ORE 16:20 MARCO CILUFFO UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN APERTURA ... (romadailynews)
Viabilità DEL 5 MARZO 2024 ORE 16:20 MARCO CILUFFO UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN APERTURA ... (romadailynews)
Viabilità DEL 5 MARZO 2024 ORE 16:20 MARCO CILUFFO UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN APERTURA ... (romadailynews)
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