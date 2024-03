Verso l’8 marzo La chef Mazzucchelli | | Sono ripartita dal pane E la stella è tornata a casa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Aurora, classe 1973, capricorno. Una delle pochete d’Italia. Forse l’unica al mondo che ha riconsegnato laalla Michelin (era il 2021), per dedicarsi alla propria evoluzione nell’alta cucina, dove per lei dovevano entrare anche l’arte bianca e i lievitati e Ristorante Marconi doveva diventare. È facile immaginare che su una donna come la bolognesecerti accadimenti – il Covid – non evaporino frettolosamente col ritorno di una routine confortevole. Lo scorso dicembre, comunque, la rossa Aurora (la nuance di quella chioma inconfondibile l’ha scelta perché lei si sente "una rossa" da sempre) ha ripreso laper. E ...