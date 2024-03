Verso l’8 marzo | Arianna Menciassi | “Sarà davvero festa quando non sarà più lotta ma vera conquista”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Pisa, 62024 – “Il punto di vista femminile nella scienza, nella ricerca e nell’innovazione è certamente un valore aggiunto perché in ogni ambito dove c’è contaminazione culturale e punti di vista anche molto diversi tra loro le soluzioni individuate alla fine risultano più efficaci".è la prorettrice vicaria della Scuola Sant’Anna di Pisa e responsabile scientifica del progetto Brief, nell’ambito del quale trova sostegno la pista per testare veicoli senza pilota a servizio delle persone con disabilità cherealizzata a Ospedaletto e che è frutto di uno studio guidato dal professor Giorgio Buttazzo. Insomma anche nell’industria dell’automotive, settore ancora eminentemente maschile, irrompono le donne. "Per dirla più precisamente - osserva- la ...