Veronica Berti | chi è la moglie di Andrea Bocelli

(Di mercoledì 6 marzo 2024)è nata ad Ancona nel 1981 ed è ladi. Si è laureata in management della musica e dello spettacolo. Nel 2012 la coppia ha avuto una figlia, Virginia, che è apparsa in tv nella serie Doc 2 – Nelle tue mani, nel ruolo di Gaia.è vicepresidente dellaFoundation e manager del marito dal 2006. Ha contribuito alla crescita della notorietà del marito assicurandone la presenza a vari eventi internazionali. La donna ha inoltre organizzato eventi filantropici internazionali come la& Zanetti Night. Nel 2019, in occasione della 76a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, ha vinto il premio Kinéo Green & Blue Project, riconosciuto a personalità che si ...

Andrea Bocelli, moglie, figli, carriera e come ha vissuto la cecità: chi è il tenore ospite a «Michelle Impossible & Friends»: Michelle Hunziker torna in prima serata su Canale 5 dopo il successo delle prime due edizioni del programma «Michelle Impossible & Friends». Il suo programma è un one ...leggo

Andrea Bocelli, età, carriera, malattia, vita privata: chi è il tenore ospite a Michelle impossible & friends: Dopo il grande successo delle prime due edizioni, andate in onda su Canale 5 tra il 2022 e il 2023, Michelle Impossible & Friends torna stasera (6 marzo) con la prima delle tre puntate ...ilmessaggero

Pivetti e l’universo femminile: "Al palo per secoli, ora cambiamo": "Ci hanno tenute al palo per secoli e ancora oggi dobbiamo lottare per essere ascoltate, considerate, rispettate. E anche amate in maniera adulta e non possessiva". Parola di Veronica Pivetti che stas ...lanazione