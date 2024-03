Verona | cerca di accoltellare per tre volte il compagno | resta in carcere la 34enne accusata di tentato omicidio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 6 marzo 2024), 6 marzo 2024 – Ha provato adilper tre, prima ferendolo sul collo mentre dormiva, poi aggredendolo altre duefinché non sono intervenuti i carabinieri per disarmarla e bloccarla. L’aggressione è avvenuta anella notte tra sabato e domenica e ieri, per laveronese arta con l'accusa di averedi uccidere il convivente durante una lite in casa, è stata confermata la detenzione in. La gip Maria Cecilia Vitulli ha convalidato l'arresto confermando la misura della custodia cautelare incon l'accusa di. La difesa: “Tenui conseguenze per il” ...