Ventottesima giornata Serie B 2023 2024 | le designazioni arbitrali

(Di mercoledì 6 marzo 2024) L’Aia ha reso noto i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei Iv ufficiali, dei Var e degli Avar che dirigeranno le gare valide per lain programma tra venerdì 8 e lunedì 11 marzo: GLI ARBITRI PARMA-BRESCIA:08(03 h. 20.30 Arbitro: Marinelli Assistenti: Massara-Arace Iv uomo: Costanza Var: Meraviglia Avar: Muto COSENZA-CITTADELLA: 09/03 h. 14.00 Arbitro: Baroni Assistenti: Fontana-Luciani Iv: Ancora Var: Paterna Avar: Di Vuolo MODENA-FERALPISALO’: 09/03 h. 14.00 Arbitro: Volpi Assistenti: Di Gioia-Politi Iv uomo: Viapiana Var: Miele Avar: ...

