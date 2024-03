(Di mercoledì 6 marzo 2024) Complici le esplicite minacce (sebbene ormai siano il suo ‘piatto forte’) di Medved, nelle ultime settimane la tensione tra Russia e Nato continua a montare. Lo stesso Putin, che in passato ha sempre ‘infilato tra le righe’ dei suoi discorsi possibilità di accordi con Zelensy, ora parla senza mezze misure di nuovi armamenti, e della ‘seria’ rappresentata dal blocco della Nato. Grandi manovre, esercitazioni, intervistato dai media, proprio oggi un alto graduato dell’esercito italiano – con incarichi condivisi anche con le altre truppe occidentali – ha tenuto a rassicurare, affermando che “SIAMO PRONTI A DIFENDERE OGNI CENTIMETRO DEL TERRITORIO EUROPEO”. Parole in realtà raccapriccianti: ci nascondo forse qualcosa? Lo stesso avvento dell’App ‘Allert’ è già una forma di ‘organizzazione’ in caso di conflitto? Nessuno si sbottona ma certo ...

Venti di guerra Roma firma contro il disarmo, ed ospita 'Senzatomica', una mostra sul disarmo contro la minaccia delle armi nucleari:

