Venezia | bolletta luce da 260mila euro per un locale di 15 mq in Piazza San Marco

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Oltreper il consumo di energia elettrica in soli due mesi. È questo l'addebito che si è visto recapitare Gianmaria Tiozzo titolare di una gioielleria inSan. L’importo è stato calcolato sul consumo di un milione di kilowattora che Tiozzo considera sproporzionato per le dimensioni del suo negozio, appena quindici metri quadrati, e l'utilizzo contenuto di energia elettrica, limitato a illuminazione di base e a un piccolo scaldabagno attivo solo nei mesi invernali.Il mercato libero Il problema, che Tiozzo ha denunciato al Corriere della Sera, deriva dal passaggio al mercato libero, della scorsa estate, che ha portato alla transizione della fornitura energetica della gioielleria al gruppo Hera, senza la stipula di un contratto iniziale. Le bollette da allora hanno ...

