Vendevano alcolici ai minorenni | attività chiusa a Viareggio

(Di mercoledì 6 marzo 2024), 6 marzo 2024 -ai, lo facevano liberamente e i ragazzi sapevano che non veniva richiesto loro nessun documento d'identità. Ma ci ha pensato la Polizia di Stato a mettere la parola fine a questaillecita, indagando in stato di libertà il titolare dell'esercizio commerciale die un suo dipendente per somministrazione dia minori di 16 anni. I poliziotti del commissariato diavevano ricevuto varie segnalazioni di quanto accadeva in quel negozio. Una storia che è finita con una denuncia a C.C. 35enne italiano, proprietario dell'esercizio commerciale in questione nel centro di. È stato denunciato anche il suo dipendente P.H. 31enne di origine ...

Olimpia Milano-Partizan Belgrado: scatta divieto di vendita alcolici: Anche per la partita di basket scatta lo stop alla vendita di alcolici. A deciderlo il Prefetto di Milano, Claudio Sgaraglia, che nel provvedimento comunica la decisione presa "per evitare turbative d ...milanotoday

C'è Milan-Slavia Praga: scatta il divieto di vendere alcolici in centro: Non si potranno comprare alcolici o superalcolici in centro a Milano giovedì 7 marzo, giornata in cui si svolgerà il match degli ottavi di Europa League tra Milan Slavia Praga. Lo ha deciso la ...milanotoday

Passereste un mese in tenda a Oslo per comprare del vino di Borgogna: Semplice – per soddisfare una passione, naturalmente, ma anche e soprattutto a causa delle particolari legge locali sulla vendita di alcolici. Ve la facciamo semplice: in Norvegia vige un regime di ...dissapore