Vedere stelle | sperma e milioni di uova dopo l’appuntamento di San Valentino

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di mercoledì 6 marzo 2024) La lotta per salvare lemarine di girasole Il giorno di San, Melissa Torres adornava uno scenario romantico presso l’acquario Birch Aquarium in California, cercando di far accoppiare duemarine di girasole a rischio estinzione per colpa del cambiamento climatico.marine uniche e a rischio Lemarine di girasole, diverse dalle più piccole cugine rosa, sono cacciatori voraci fondamentali per l’ecosistema delle foreste di alghe. Tuttavia, a causa del riscaldamento degli oceani, sono in declino, con una mortalità stimata al 90%. Una catena alimentare squilibrata La mancanza dimarine ha causato un aumento eccessivo L'articolo proviene da News Nosh.