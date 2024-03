Vatiero si sente male al Grande Fratello | “Perla vomita e sviene”

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 6 marzo 2024) L’ultima puntata delè stata molto complicata per. La gieffina è stata beccata mentre parlava in codice di Alessio Falsone, per questo motivo Alfonso Signorini in studio ha cercato di farle vuotare il sacco, lei all’inizio ha negato, ma messa davanti all’evidenza ha ammesso tutto. Le dichiarazioni della concorrente non sono piaciute a Mirko Brunetti, che ha fatto un passo indietro rispetto alla loro decisione di darsi una seconda possibilità: “Io non voglio essere il tuo porto sicuro nell’attesa che tu ti guardi intorno“. Dopo il confronto con il suo (quasi) fidanzato,è crollata ed è scoppiata a piangere. Ieri sera la gieffina campana ha avuto uno sconto con Federico Massaro, che si è messo a giudicare i suoi comportamenti con Alessio e l’atteggiamento avuto con ...