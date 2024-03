Vanno fieri anche delle Brigate Rosse Cerno smaschera l' ipocrisia della sinistra

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Il post nostalgicodocente dell'Università La Sapienza di Roma che ha salutato la mortebrigatista Barbara Balzerani ha scatenato un putiferio. Ne ha parlatoTommaso, direttore de Il Tempo" nel corso del Tg4 del 6 marzo.ha puntato il dito contro l'che condanna il fascismo e difende assurge a modello brigatisti rossi mai pentiti. "Anziché tirare fuori la solita tiritera di Mussolini e di fascismi che non esistono, di un pezzo di storia non solo abbandonata, dimenticata, cancellata sepolta in questo secolo epoco studiata - ha detto Tommaso- noi abbiamo un Paese dove le, Curcio e ...

Quella non era la “fiera delle illusioni”: ascoltare Fabrizio Pilo di “Verde Vita” ci ha fatto capire che i sogni non conoscono ostacoli: Grazie al progetto “La Nuova@Scuola”, noi studenti della 4A e 4B del Liceo Scientifico Michelangelo Pira di Siniscola abbiamo avuto l’opportunità di conoscere il fondatore dell’azienda “Verde Vita” ed ...lanuovasardegna

Giorgia Meloni, la premier donna che non sostiene le donne: In 17 mesi che cosa ha fatto davvero a favore delle donne Giorgia Meloni Oltre il mantra «Donna, madre, patria, famiglia» che ripete di continuo in realtà ben poco, quando non ha peggiorato la situaz ...vanityfair

Creattiva torna a colorare la Fiera con le arti manuali: crescono ancora gli operatori, debutta il macramè: Tra le iniziative in tal senso si inseriscono le navette gratuite targate Creattiva, che collegano andata e ritorno la Fiera con la stazione Fs di Bergamo e l’aeroporto di Orio al Serio, mentre per ...bergamonews