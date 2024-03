Valditara | “Reintrodurre lo studio della lingua latina alla scuola media Importante sarebbe conoscere le sue regole grammaticali”

Valditara con il latinorum per il Ponte sullo Stretto: La scuola dei talenti, (Piemme) il saggio in cui il ministro delinea la sua istruzione: federalista, molto Stem, con molti soldi dai privati e con il ritorno ...huffingtonpost

Caro Valditara, l’inclusione non è segregazione: Quella sull’inclusione è l’ennesima uscita propagandistica del ministro Valditara che, ancora una volta ... è un esempio di come si intenda Reintrodurre la logica delle classi differenziali che in ...flcgil

Valutazione scuola primaria, Fazio contro Valditara: “Gravemente insufficiente per un alunno di 6 anni è un’umiliazione. Ci ripensi”: Nella sua rubrica "Lettere" su Oggi, Fabio Fazio si rivolge direttamente al ministro, invitandolo a riconsiderare la sua idea. "Che cosa potrebbe mai significare 'gravemente insufficiente' per un bamb ...orizzontescuola