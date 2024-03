Valditara | “Inserire la Convenzione Onu nell’ora di educazione civica | occorre farla conoscere agli studenti”

(Di mercoledì 6 marzo 2024) "Far, nelle scuole, ladelle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e, anzi, inserirla nell'". È la proposta lanciata dal ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe, nell'intervento conclusivo del convegno sulla celebrazione del '15 anniversario della ratifica delladelle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità. L'articolo .

