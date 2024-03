Valditara | Giusto fare classi aggiuntive di lingua italiana per gli stranieri

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 6 marzo 2024) (Agenzia Vista) Roma, 06 marzo 2024 "I dati ci dicono che molti studentiin Italia hanno un gap formativo equivalente a un anno di studi dovuto alla scarsa consocenza dell'italiano. Inoltre nelle periferie dove ci sono piùla dispersione scolastica è in aumento. E allora questa è una soluzione civile? E' una soluzione che vuole il bene dei ragazzi? No, evidentemente qualcosa bisogna cambiare, magari guardando anche cosa si fa all'estero. Io ritengo che i ragazzidebbano essere inclusi nellecon gli altri studenti italiani, ma se hanno delle lacune in italiano devono poter potenziare la loro conoscenza della. Altrimenti si fa il loro male, per motivi ideologici, e non si lavora veramente per l'inclusione di questi ragazzi " lo ha ...