Valbisenzio strangolata dalle frane | isolati 18mila abitanti e 550 aziende

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Prato, 6 marzo 2024 – Rimane difficile la situazione nella Val di Bisenzio dove duesulla Sr325 hanno isolato i quasi, circa 550del manifatturiero ed altrettante attività commerciali e di servizi. Una situazione di criticità per ledel distretto tessile, che nella Vallata concentrano l’80% delle tintorie a fiocco. La movimentazione delle merci in entrata e uscita avviene col contagocce, tramite corridoi temporanei per i camion con la scorta della polizia municipale. Ieri Confindustria Toscana nord, Confartigianato imprese Prato e Cna Toscana centro hanno lanciato un appello al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. Tempestiva la risposta del vicepremier all’appello delle associazioni di categoria per la Sr325 che, come si legge in una ...