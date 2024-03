Va a fuoco micro nido nel Novarese | maestre salvano bambini

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 6 marzo 2024) AGI - Momenti di paura questa mattina a Briga, piccolo centro in provincia di Novara. Un grosso incendio si è sviluppato in un edificio che ospita un. Le fiamme si sono sviluppate negli uffici e nel magazzino, retrostante l'edificio principale. Rendendosi conto di quanto stava accadendo, le educatrici sono riuscite rapidamente a portare fuori i, tutti di età inferiore ai 3 anni e a metterli in salvo. Sul posto sono arrivate due squadre vigili deldi Borgomanero e due squadre Vigili delvolontari da Romagnano con autobotte e cestello, Croce Rossa di Borgomanero e Carabinieri di Borgomanero e Gozzano.Ingenti danni alla struttura e molta paura, ma per fortuna tutti illesi.