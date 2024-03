Usura e seduzione | le donne senza volto vittime dei vampiri

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di mercoledì 6 marzo 2024) “Connessuno ha una solida casa di pietra squadrata e liscia per istoriarne la facciata, connon v’è chiesa con affreschi di paradiso”. Sono le iconiche parole di un grande poeta e pensatore del Novecento, Ezra Pound, contenute in una superlativa opera letteraria intitolata “Cantos”. L’illuminato letterato e professore americano rifugiatosi in Italia nel ventennio fascista impresse profili e connotazioni più ampi e attuali al concetto diconsentendone evidenti riscontri empirici negli scenari capitalistici prima e in quelli recentemente “globalizzati”, ovvero omologati, poi. I n una società come quella attuale che solo per eufemismo definiremmo “moderna” la guerra è lo strumento d’elezione per riscuotere crediti, creare nuovi debiti, nuovi debitori e, al contempo massimizzare utili, rendite e profitti degli stessi ...