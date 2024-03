Usk Praga-Schio | gara 3 quarti di finale Eurolega Femminile | ultime e diretta

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Questa sera alle 19, alla Kralovka Arena, l’USKospitanella decisiva3 deididell’. Un match da non perdere e che ha inevitabilmente il sapore della resa dei conti per entrambe le formazioni.1 infatti se l’era aggiudicata la squadra ceca, mentre in2 le venete sono state in grado di riequilibrare l’andamento complessivo. Avendo fatto registrare una migliore posizione di classifica al termine della fase a gironi, alloradispone del campo casalingo per il confronto decisivo. Andiamo dunque a scoprire quali sono lenovità e dove vedere inil match USKvalida ...

